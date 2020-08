Plataforma de crédito digital do BV lança empréstimo garantido por veículo

A plataforma de crédito online do Banco BV, a Just, abriu uma nova frente de empréstimo, na qual a garantia é o veículo de quem está pegando dinheiro emprestado. Com o movimento, o risco de exposição nessa linha de crédito diminui, uma vez que a garantia tem sinergia com o negócio do banco.

BV é o mais tradicional em financiamento de veículos

O BV é forte no financiamento de carros há décadas. A carteira da instituição nessa área somava R$ 39,7 bilhões no fim do segundo trimestre, o equivalente a mais da metade de seu total de empréstimos, de R$ 68,8 bilhões.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 12/08/2020 às 14:03:48 .

