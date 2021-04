Plataforma de crédito imobiliário Credihome bate recorde em março

A plataforma de crédito imobiliário multibanco Credihome teve um pico nos financiamentos em março, que somaram R$ 220 milhões. Foi o recorde da empresa, que tem três anos, e o dobro da média mensal registrada em 2020. O valor corresponde, inclusive, a 20% do total apurado no ano passado, quando bateu a marca de R$ 1,2 bilhão.

O recorde é efeito das contratações feitas no fim do ano passado, em meio ao ambiente de juro baixo. As contratações continuam fortes em abril.

