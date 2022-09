Plataforma de crédito Liber prepara rating ESG para a cadeia da indústria

A Liber, plataforma de crédito para cadeia de fornecedores e pontos de venda de grandes indústrias, está preparando um rating brasileiro de compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) para a cadeia produtiva, com o objetivo de fechar o ciclo da sustentabilidade na produção.

Fornecedores e pontos de venda com melhores ratings serão premiados de duas formas: atração de mais contratos e acesso a taxas menores de juro nos financiamentos. “ESG tem de ser parte viva da cadeia de produção, e queremos criar cadeias mais eficientes e com menor impacto ambiental”, afirma Marcelo Serfaty, que deixou o Conselho do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em agosto e assumiu a presidência da Liber.

Evento com grandes empresas vai discutir o tema

Para atrair a atenção para o tema, a Liber está promovendo um evento na terça-feira (13) sobre ESG na cadeia produtiva, com representantes do BNDES, Petrobras, Votorantim e JBS. A companhia tem 50 grandes indústrias na sua carteira de clientes, por meio dos quais concede crédito com base em recebíveis para 12,4 mil fornecedores.

