Plataforma de criptoativos BlueBenx começa a operar em Portugal em setembro

A plataforma brasileira de negociação de criptoativos BlueBenx está estruturando sua operação europeia e pretende iniciar atividades em Portugal a partir de setembro. Até o fim do ano, o plano é alcançar 25 mil clientes e ter uma equipe local de 15 pessoas, disse o CEO Roberto Cardassi ao Broadcast. Também há previsão de abrir uma unidade na Espanha.

Além disso, a exchange lançou um token próprio, chamado Benx. O ativo digital começou a ser negociado na plataforma sul-coreana ProBit Global, atualmente uma das 30 principais do mundo em volume de negociação total. Dentre as funções do token está a de oferecer estabilidade para a operação da empresa, além de ser uma forma de recompensa aos usuários.

Para a expansão para a Europa e o desenvolvimento do token, os investimentos próprios ficaram na casa dos R$ 8 milhões, segundo Cardassi. O montante foi direcionado à pesquisa para a estratégia de globalização, a criação da blockchain própria, além da contratação de pessoal. Em 2021, a equipe da BlueBenx dobrou de tamanho e hoje tem 80 pessoas.

Apesar de crise cripto, mercado tem potencial, diz CEO

A expansão internacional foi gestada durante a ascensão dos preços do bitcoin ao máximo histórico, em novembro. Posteriormente, a queda já superou os 65% da cotação da moeda virtual. “No mercado mais negativo, as pessoas ficam tão cautelosas. Tivemos de rever nossa estratégia em geral para mostrar que o mercado tem potencial”, disse Cardassi.

Sobre a abertura dos negócios em Portugal, ele afirmou que não houve readequação na rota. “Já tínhamos reserva de capital antes do esfriamento do mercado cripto”. Ainda assim, algumas das ideias e campanhas para o lançamento no segundo trimestre ficaram em suspenso.

A BlueBenx tem o serviço de staking para seus usuários. A modalidade é como um empréstimo da capacidade dos criptoativos para o que sejam pontos de conexão da rede descentralizada, pela qual os detentores são remunerados. Por isso, de acordo com o executivo, a proposta da exchange é voltada ao investimento de médio e longo prazo, mais do que no trade curto.

Este texto foi publicado no Broadcast Investimentos no dia 27/06/22, às 17h06

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.