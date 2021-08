Plataforma de ex-presidente da Azul para agentes de viagens recebe aporte

Criada por Antonoaldo Neves, ex-presidente das companhias aéreas TAP e Azul, e por Jeanine Pires, ex-presidente da Embratur, a startup de turismo P2D Travel foi avaliada em R$ 85 milhões ao receber um aporte da Point Break Capital (que faz a gestão de US$ 4 bilhões). O investimento – cujo valor não foi divulgado – será usado para acelerar o crescimento da empresa no Brasil e iniciar a operação no México e em Portugal.

A P2D Travel é uma plataforma que permite a agentes de viagem autônomos criarem suas próprias agências online, em um modelo semelhante ao Parceiro Magalu, do Magazine Luiza. Pela plataforma, o agente tem acesso a ofertas de hotéis, passagens aéreas, seguro viagem e locadoras de carro, pode montar pacotes e oferecer aos clientes. Lançada em abril, tem hoje 1,2 mil agentes cadastrados.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 20/08/21 às 18h11.

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com