Plataforma de fundos da XP alcança R$ 100 bilhões em custódia

As plataformas de fundos da XP Investimentos e da Rico alcançaram R$ 100 bilhões sob custódia na última semana. As duas têm mais de 400 fundos e em julho tiveram captação líquida recorde de R$ 4,6 bilhões. A preferência dos investidores foi pelos fundos multimercado, para os quais foram direcionados 40% dos recursos, seguido dos fundos de ações, que receberam 20% do fluxo. Os números consideram fundos de renda fixa, ações, multimercado e cambial. Não entram fundos de investimento imobiliário ou de previdência, que também têm tido grande demanda dos investidores.

Festa

Com a taxa Selic em franca queda desde o começo do ano, a indústria de fundos comemora os números. De janeiro a junho, as captações líquidas chegaram a R$ 161,7 bilhões. O valor representa aumento de mais de 200% em relação aos seis primeiros meses de 2018, quando somaram R$ 50 bilhões.

