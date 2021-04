Plataforma Nomad, de investimentos no exterior, abre 5 mil contas em abril

Prova de que até mesmo os investidores brasileiros menores estão procurando alternativas no exterior, a plataforma Nomad registrou a abertura de 5 mil contas, apenas em abril. Desde de que recebeu o aporte de R$ 30 milhões do fundo Monashees em dezembro, a Nomad deu um pontapé inicial com 15 mil contas abertas.

A plataforma tem contas digitais, conta corrente em dólar, remessas cambiais, cartão, recebimentos e pagamentos em dólar. Desenvolvida com tecnologia de ex-alunos da MIT e de Stanford University, a plataforma oferece acesso a 6 mil ativos e ETFs no exterior, 6 vezes mais que as ações, BDRs e ETFs listados no Brasil pela B3. Nos EUA, a Nomad tem parceria com a corretora norte-americana Drivewealth, enquanto no Brasil, os acordos envolvem a Órama Investimentos e o Banco Ourinvest, esse último no câmbio.

23/04

