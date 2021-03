Plataforma de investimentos Órama ingressa no segmento dos mais ricos

A Órama ingressa em um mercado que vem crescendo no Brasil e atraído muitos gestores: o de administração do dinheiro dos mais ricos. O Órama Singular, novo braço de negócios da plataforma de investimento, é capitaneado por José Bechara, que por uma década atuou no Wealth Management do BTG Pactual e do Opportunity. A meta é atingir R$ 1 bilhão em recursos sob gestão neste primeiro ano e outros vários bilhões nos próximos, de acordo com ele. A gestora deve priorizar investimentos em fundos exclusivos, carteiras administradas e ativos internacionais.

A proposta da Singular vai além da gestão de uma carteira própria de clientes. A ideia é prestar o serviço à sua base de escritórios de agentes autônomos. Pela legislação vigente, eles só podem realizar assessoria e intermediar investimentos, sem fazer a gestão dos recursos dos clientes. A Órama tem 107 escritórios de agentes autônomos plugados à casa.

A movimentação intensa na Bolsa e de fusões e aquisições em alguns setores da economia, como saúde, educação, varejo e tecnologia, tem deixado muitos empreendedores com dinheiro para investir. No ano passado, o volume de recursos nas mãos desses gestores cresceu perto de 33% em relação a 2019 e superou a marca dos R$ 200 bilhões, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

