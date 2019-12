Plataforma de locação de carros prevê aumento de 45% no número de reservas em dezembro

O aumento do preço das passagens aéreas ao longo deste ano tem impulsionado o segmento de locação de carros. Segundo a plataforma de locação de veículos Rentcars.com, o número de reservas deve crescer 45% em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, influenciado pelo encarecimento dos bilhetes aéreos.

Economia. Além de procurar uma alternativa de transporte mais barata do que o avião, os usuários também têm buscado a categoria econômica de veículos em suas reservas. No mês de dezembro, 30% dos clientes da empresa optaram por esse tipo de veículo, de acordo com os dados da plataforma. O modelo preferido dentro do País é o Nissan Versa, seguido por Fiat Argo e Renault Kwid respectivamente.

Destinos. Dentre os destinos mais procurados em dezembro, destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, dentro do País. No exterior, o estado da Flórida, nos EUA, é o preferido pelos turistas, sendo Miami e Orlando, com 14% das escolhas cada, e Fort Lauderdale, com 6%, as cidades com maior interesse.

Notícia publicada no Broadcast dia 23/12/2019, às 15:48:51

