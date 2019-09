Plataforma israelense de venture capital OurCrowd busca negócios no Brasil

A OurCrowd, plataforma israelense de investimentos em venture capital, está atrás de oportunidades no Brasil e desembarca no País com um primeiro evento previsto para a semana que vem, exclusivo para convidados. A plataforma, que já impulsionou empresas como a Beyond Meat, de carne vegetal, está de olho especialmente em startups dos segmentos financeiro e de saúde. Esta é a primeira incursão no Brasil da plataforma que é considerada uma das principais no mundo de equity crowdfunding, com US$ 1,28 bilhão investidos em 200 empresas e fundos no mundo.

Global. Mais de 18 mil pessoas de 189 países foram à 5.ª edição do congresso anual realizado em Israel pela OurCrowd este ano, maior evento sobre novas tecnologias.