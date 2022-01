Plataforma nstech investe na Frete Rápido para avançar em e-commerce

A nstech, plataforma de tecnologia para logística e mobilidade, está agregando mais uma empresa a seu ecossistema, desta vez de olho no avanço do e-commerce. A holding, controlada pela Niche Partners (ligada à SK Tarpon) e que tem como acionista o fundo sueco Greenbridge, fez um investimento, de valor não revelado, na capixaba Frete Rápido, hub de transporte 100% na nuvem que fornece inteligência logística e conecta indústrias, e-commerce, varejo, operadores logísticos e marketplaces a transportadores.

É a 18ª empresa a se integrar à plataforma da nstech, fundada, há 14 meses. Com o aporte, a nstech tornou-se sócia da Frete Rápido.

Em junho de 2021, os sócios investidores da nstech fizeram aporte de R$ 500 milhões na companhia, e desde então a plataforma já realizou oito operações, entre aquisições, fusões e investimentos. O CEO da nstech, Vasco Oliveira, afirma que o plano é aplicar cerca de R$ 50 milhões nos próximos 12 meses apenas em negócios ligados a e-commerce – o investimento na Frete Rápido já está incluído nesse montante. Segundo ele, quase metade dos R$ 500 milhões aportados em junho já foram investidos até aqui.

A plataforma da nstech reúne empresas de sistemas de gestão, gerenciamento de risco, serviços de pagamentos e tecnologia para motoristas, seguradoras, corretoras de seguros, transportadoras, embarcadores (donos da carga), segmento de pneus e peças e postos de atendimento. Com a Frete Rápido, passa a oferecer um serviço específico com foco no e-commerce. “A Frete Rápido ajuda empresas que são focadas nesse e-commerce last mile, em especial as que são omnichanel. O que o software da Frete faz é ajudar no processo, escolher o melhor frete e otimizar essa logística”, diz. Para ele, a empresa terá um papel importante no ecossistema da nstech, uma vez que o e-commerce é um canal cada vez mais relevante.

Sinergia

Com a integração à nstech, a Frete Rápido, que tem 200 clientes e atende médias e grandes empresas como Nestlé, espera um crescimento de cerca de quatro vezes em seu faturamento e volume de operações este ano. A sinergia com os outros negócios da plataforma deve contribuir para esse avanço, segundo Mário Rodrigues, CEO da Frete Rápido. Além disso, a Frete também está lançando uma solução voltada a micro e pequenas empresas. “Com isso, vamos conseguir digitalizar e democratizar a logística para todo o mercado”, diz.

A plataforma da nstech conecta motoristas, corretores, seguradores, transportadores de cargas e passageiros e embarcadores. Atualmente, a empresa tem 45 mil clientes, sendo 35 mil transportadoras. Além do Brasil, atua também com gestão de risco no México, Equador, Peru e Colômbia.

A nstech fechou 2021 com faturamento de cerca de R$ 450 milhões, como havia projetado, segundo Vasco Oliveira. Para este ano, a previsão é de crescimento orgânico de 25%, para cerca de R$ 550 milhões. O número, no entanto, pode ser maior, uma vez que “mais M&As vão acontecer ao longo do ano também”, diz. “Tudo o que é software voltado para cadeia logística, em especial transporte rodoviário, América Latina, a gente está olhando”.

