Plataforma para bancários autônomos prevê mais de dobrar profissionais

A Franq, plataforma de open banking para bancários autônomos criada em 2018, está ganhando musculatura. Até o fim de 2021, espera dobrar o número de profissionais do segmento que buscam a plataforma para trabalhar por conta própria: a previsão é ir de 1,5 mil para 4 mil. Isso significa um ingresso mensal de 200 a 300 personal bankers, como são chamados pelo mercado.

Rápida no gatilho. Com a tecnologia e o conceito de open banking, a fintech de Florianópolis abriu uma nova frente de negócios em serviços bancários. Cada personal banker tem sua própria loja digital na plataforma da Franq, personalizada e com os produtos e serviços financeiros de 30 bancos e parceiros da fintech. Entre eles, Itaú, Santander, Creditas, Porto Seguro, BS2, BizCapital, Stone, Guide Investimentos, Sodexo, Icatu Seguros, UCI, Rodobens, MAG Seguros, Geru, Sofisa Direto, CrediPronto, WEEL, Nexoos, CrediHome, CashMe, bxblue, BV Financeira, Banco Bari, Empréstimos SIM, Wimo, Consiga Mais e Quod.

