Plataforma que reúne executivos prevê faturar R$ 30 mi em 2019

Uma plataforma que tem como objetivo reunir executivos e que possui hoje 374 empresas associadas e 2,2 mil executivos membros, o Experience Club, prevê faturar neste ano R$ 30 milhões, o que representará uma expansão de 40%, em relação ao registrado em 2018. No fim desta semana começa um encontro na Bahia, com a presença de 150 presidentes de companhias e líderes empresariais, com foco na discussão sobre temas para a “construção do Brasil de 2030”. Para o ano que vem, com o lançamento de uma plataforma digital, o Experience Club projeta um salto de 50% dos negócios.

