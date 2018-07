Pequenas e médias empresas aproveitaram o início do ano para acertarem seus débitos com o Fisco, segundo dados da Equipo Gestão, empresa especializada em gestão de contratos e terceiros. Em janeiro e fevereiro deste ano, das 29 mil empresas cadastradas no sistema da companhia, 29,1% estavam com problemas de pagamentos de impostos, sendo que no mesmo período do ano passado esse índice era de 40,5%.

