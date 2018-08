Pollux, do setor de automação, mira México em plano de internacionalização

A Pollux, da área de automação industrial, está apostando no México como parte do seu projeto de internacionalização. O plano é investir R$ 1 milhão agora e chegar aos R$ 3 milhões até 2021.

Ahorita. Com o investimento, a empresa espera dobrar o faturamento da unidade voltada para o desenvolvimento de linhas de montagem em até três anos. Ao final desse período, a receita vinda do México deve representar 40% do faturamento total da Pollux. Por ora, a operação mexicana contará com uma estrutura comercial e de suporte técnico. A produção continuará sendo feita no Brasil e os equipamentos serão exportados.

Despacito. Em dois anos, porém, a Pollux espera ter uma infraestrutura completa no México, inclusive de fabricação. Na mira, estão as multinacionais automotivas que já são clientes da empresa no Brasil e também os segmentos de alimentos, bens de consumo e logística.