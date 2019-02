Por causa de tributos no Brasil, Paranapanema vai comprar cobre do Panamá

Mesmo com a possibilidade de comprar cobre no Brasil, a Paranapanema deve fechar contrato de fornecimento com um produtor do Panamá. O objetivo é diversificar a origem da matéria-prima, que hoje vem basicamente do Chile e Peru. Só 15% do cobre que a usina utiliza são produzidos no Brasil, por conta da tributação. Caso comprasse das mineradoras nacionais, a Paranapanema recolheria ICMS, que geraria um crédito tributário que ela não consegue compensar – o que não acontece com o cobre importado.