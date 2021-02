Por crise sanitária, Rede não cobra aluguel de maquininhas no Amazonas

A Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco, vai isentar os clientes do Amazonas do aluguel das maquininhas em janeiro e fevereiro. Motivo: a crise sanitária, que além de lotar hospitais tem afetado a economia do Estado. Cerca de 5 mil varejistas devem ser favorecidos pela isenção, que será concedida de maneira automática.

Metade. A credenciadora também vai oferecer aos varejistas 50% de desconto na taxa de antecipação de recebíveis das vendas parceladas, para reforço do fluxo de caixa. Pequenos e médios negócios com faturamento de até R$ 30 milhões/ano, além de autônomos e microempreendedores, seguem com o benefício de receber em 2 dias e sem taxa de antecipação o valor das vendas feitas no crédito rotativo.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 03/02/2021 às 14:54

