Por desconforto com administração, Ivan Monteiro pede para sair do IRB

Ivan Monteiro, presidente do conselho de administração do ressegurador IRB Brasil Re, pediu renúncia do cargo pouco antes do Carnaval. O motivo seria desconforto com a administração da companhia: ele não teria tido apoio para realizar mudanças propostas. Os bancos sócios do IRB, contudo, teriam pedido a Monteiro um prazo antes de sua saída, por conta do conflito envolvendo a gestora Squadra, que questionou os balanços da resseguradora.

Peso pesado. Nome respeitado no mercado, Monteiro, que já foi vice-presidente do Banco do Brasil, presidente da Petrobras e diretor financeiro da BRF, pediu também renúncia no início do mês do Conselho da Light, mas segue como consultor financeiro da fintech Nubank. A reportagem não conseguiu contato com Monteiro. O IRB, por sua vez, não comentou, mas depois de ter negado a renúncia de Monteiro na quinta-feira, informou sobre sua saída na sexta.