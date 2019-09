A B3 acaba de abrir um novo programa para seleção de formador de mercado, como é chamado o agente que garante liquidez de ativos negociados na Bolsa. Maior do que a edição do ano passado, desta vez 89 ações, 15 fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) e todos os BDRs, os recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no mercado brasileiro (200), contarão com a presença do formador de mercado.

