Porcentual de famílias endividadas cai em outubro, aponta CNC

O número de famílias endividadas caiu em outubro. No mês passado, o porcentual de famílias com dívidas ou contas em atraso passou para 23,5%, ante 23,8% em setembro, segundo a pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e que será divulgada hoje, dia 08. A inadimplência também teve queda ante outubro de 2017, quando estava em 26% do total.

