Porto do Açu amplia operação com empresa norueguesa Equinor

A partir de 2020, a Açu Petróleo, parceria entre a Prumo Logística e a Oiltanking, fará o transbordo de óleo entre navios de grande porte para a multinacional norueguesa Equinor. A operação será feita no terminal de petróleo da companhia, localizado no Complexo do Porto do Açu, no norte fluminense, e servirá para escoar principalmente a produção da Equinor no campo de Roncador, na Bacia de Campos. O contrato tem duração de 36 meses e prevê 36 operações, que correspondem a 36 milhões de barris de petróleo.