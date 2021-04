Porto Seguro ainda vê espaço para avançar em parceria com o Itaú Unibanco

Selado há mais de uma década, o casamento da Porto Seguro com o Itaú Unibanco ainda reserva uma agenda de crescimento “intensa”, afirma o presidente da companhia, Roberto Santos. Selado em 2009, o acordo tem validade de 30 anos, prorrogáveis por mais 15 anos. Nele, o banco transferiu para a seguradora da família Garfinkel a gestão de todo o seu negócio de seguro de automóvel e residência. Em troca, o Itaú levou 30% do capital da Porto.

De acordo com Santos, a reestruturação que o banco fez em seguros, com a criação de uma corretora própria, trouxe oportunidades para a Porto expandir suas vendas não só em automóvel e residência, mas também em outros negócios. “Temos conseguido avançar em outras coisas. Em seguro de automóvel e residência, ainda tem uma agenda de crescimento intensa”, avalia o executivo, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

A relação entre os sócios, diz, sempre foi “muito boa” e o banco está “satisfeito” com o acordo operacional. Além disso, o Itaú é, segundo Santos, muito ativo no Conselho de Administração da Porto Seguro. O banco tem dois assentos no colegiado.

Recentemente, com a saída de Marcio Schettini, ex-diretor geral de varejo do Itaú, foi indicado André Rodrigues, que passou a ser o responsável pelo varejo, em meio às mudanças após a indicação do novo presidente do banco, Milton Maluhy. O outro assento é ocupado por Marco Bonomi, que foi o homem do varejo no Itaú por muito tempo.

Outra mudança no Conselho da Porto Seguro é a maior diversidade de seus membros, antes focados em seguros. Na nova composição, destaca Santos, as frentes marketing e digital foram reforçadas com a chegada do presidente da Gol, Paulo Kakinoff, e da diretora do YouTube Brasil, Patrícia Muratori Calfat. “Quisemos trazer um olhar para fora da caixa e mais alinhado com a questão da digitalização”, diz o presidente da Porto.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 09/04, às 15h37.

