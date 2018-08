A seguradora Porto Seguro, líder no segmento de automóvel no País, está investindo em um novo braço de atuação, desta vez com foco em educação. A partir de uma parceria com o Ibmec, a companhia formatou um programa de planejamento financeiro voltado a corretores de seguros, que são seu principal canal de vendas. A Porto financiará parte do curso e o corretor contribuirá com um valor mensal.