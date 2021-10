Portofino Family Office chega ao Recife e aos R$ 10 bi em ativos sob gestão

Vai ser inaugurado amanhã no Recife (PE) o novo escritório da Portofino Multi Family Office. O novo endereço e equipe agregam cerca de R$ 500 milhões ao total sob gestão da gestora, fundada por Carolina Giovanella em 2012. Esse é o primeiro passo no Nordeste da Portofino, que tem escritórios em São Paulo, Porto Alegre, Caxias do Sul, Belo Horizonte e Nova York.

“A chegada no Recife é resultado da nossa intenção de ter presença física no Nordeste, com foco e time locais”, disse Giovanella ao Broadcast. Para a região, o family office tem planos de expansão no futuro.

A Portofino vem de uma fase de crescimento da equipe e também do total de ativos sob gestão. Encerrou dezembro de 2019 com R$ 3,5 bilhões e aproximadamente 310 clientes, que podem ser indivíduos, famílias ou empresas. Em dezembro de 2020, fechou o ano com R$ 7 bilhões sob gestão e aproximadamente 400 clientes. Com o escritório no Recife, chega aos R$ 10 bilhões e ultrapassa o número de 500 clientes.

Em agosto, anunciou a chegada de Eduardo Castro como diretor de investimentos no time de gestão, que conta com 15 pessoas. Castro era o diretor de investimentos para América Latina da gestora de fundos do banco Santander no Brasil.

Esta nota foi publicada no Broadcast Investimentos no dia 26/10/21, às 08h15.

Contato: colunabroadcast@estadao.com