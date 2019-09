Positivo contrata BTG, Bradesco e XP para “re-IPO”

A fabricante de computadores Positivo Tecnologia já está com o sindicato de bancos formado para ir a mercado, o que deve ocorrer no próximo mês. Estão no grupo BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos. A ideia é fazer uma oferta subsequente (follow on), que, na prática, será um relançamento da companhia na Bolsa, visto que sua ação possui baixa liquidez. A oferta deverá girar em torno de R$ 400 milhões. A Positivo já havia informado ao mercado seu desejo de fazer um follow on. Sobre a contratação dos bancos e valor da operação, a companhia não comentou.

