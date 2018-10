Pottencial profissionaliza Conselho e traz ex-BC Gustavo Franco

A Pottencial Seguradora, controlada pela família Géo e com foco no segmento de garantia, está promovendo um movimento de profissionalização em seu Conselho de Administração. Trouxe o ex-Banco Central Gustavo Franco; José Castro Araújo Rudge, representante do Itaú Unibanco no colegiado da Porto Seguro e conhecido como ‘Zeca’; e ainda, o ex-presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) Emilio Carazzai. Eles preenchem as vagas abertas desde maio, quando Carlos Géo Quick, João de Lima Géo Filho e Renato Medrado Géo, da família controladora, renunciaram aos seus cargos. O desafio do novo colegiado, que mistura uma dose de mercado financeiro, seguros e governança, é apoiar a seguradora a se manter na liderança do mercado de seguro garantia, passo que deu em 2017.

Vale lembrar. Também no ano passado, a Pottencial, assessorada pelo Credit Suisse, fez uma tentativa de vender a sua operação. No meio do caminho, identificou uma aquisição para diversificar seus negócios, que chegou a receber o aval do Conselho de Administração na ocasião, mas a transação não andou. Com R$ 1 bilhão em ativos, a seguradora Pottencial é controlada pela família Géo com participação de 54%, via Ourivio Participações. É sócia da família Mattar, fundadora da Localiza, que detém outros 40%.

