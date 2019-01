Poupador aumenta fatia de recursos direcionada aos investimentos

Os brasileiros que já se habituaram – ou que ainda pegam o gosto por investir – estão elevando aos poucos o volume de recursos direcionados para rendimento. Uma pesquisa feita pelo Guiabolso, aplicativo para organização das finanças pessoais, identificou que no grupo de usuários investidores e acostumados a acompanhar suas finanças, o valor investido aumentou em 27% ou R$ 284,49, para a média de R$ 1,357 mil em 12 meses até outubro de 2018.

Ainda que este seja um sinal positivo em termos de educação financeira, ao avaliar as 222 mil pessoas que utilizam o aplicativo, a pesquisa do Guiabolso mostrou que, de modo geral, o valor investido caiu 3,3% nos 12 meses até outubro de 2018. Outro dado desalentador é o de que o brasileiro se endividou e pelos meios mais caros – ou seja, utilizando o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito. O aplicativo revelou que as dívidas cresceram 4,8% no período de 12 meses até outubro.

