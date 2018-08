O inverno, que não foi rigoroso, fez com que a praia fosse o destino mais procurado nas férias escolares do meio do ano para aluguel de temporada, segundo levantamento nacional realizado pela área de Classificados do Mercado Livre. O estado de São Paulo foi o mais requisitado, registrando 75% das visitas. Os destinos mais procurados foram na região foram: Praia Grande (15%), Itanhaém (11%), Guarujá (9%) e Bertioga (7%).