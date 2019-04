Prazo para qualificação de interessados na Avianca pode ser prorrogado

O prazo para a qualificação dos interessados nos slots – autorizações de decolagem e pouso – da Avianca pode ser prorrogado em cerca de uma semana, da data final que seria amanhã, dia 26, por conta de um feriado forense. O prazo maior amplia a chance de Gol e Latam enfrentarem concorrência no plano azeitado com a gestora norte-americana Elliott.

Santo. O edital do leilão previa dez dias a partir de sua publicação, no dia 17, para que os interessados apresentassem documentos comprovando capacidade financeira. No entanto, com o feriado forense da “Quinta-feira Santa”, existe a interpretação que os 10 dias devem ser contados a partir do dia 22 de abril. Assim, o prazo final de qualificação escorregaria para o dia 2 de maio. O leilão segue marcado para o dia 7 do próximo mês.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+