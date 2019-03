Pré-sal renderá R$ 150 bi em royalties até 2023

A Petrobrás projeta o pagamento de R$ 150 bilhões até 2023 em royalties e tributos, relativos à extração de óleo e gás feita exclusivamente nas áreas do pré-sal. O valor equivale ao que foi desembolsado no ano passado pelo conjunto de todas as áreas da empresa, em diferentes bacias, incluindo participações especiais.

O crescimento da produção nas áreas do pré-sal contribuiu também para ampliar o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), que pulou de R$ 1,8 bilhão para R$ 2,3 bilhões no último ano. Por lei, quanto mais cresce a produção, mais a empresa tem de investir em pesquisa. Com os recursos, serão beneficiados a União e os governos estaduais do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, além dos municípios nos quais é feita a extração.//Fernanda Nunes

