Preço do seguro do automóvel cai em setembro

– O preço do seguro do automóvel caiu em setembro. Pesquisa da Minuto Seguro, baseada nos valores dos três modelos mais vendidos no mês, apontou queda de até 41,5% na cidade de São Paulo para as mulheres.

Homem no volante… Para o público masculino, também houve queda nos preços, mas em proporção menor. Foi de até 27,9%.

Na garagem. Uma das razões da queda de preço foi a pandemia. Para as seguradoras, o período representou riscos menores de roubos, furtos e colisões.