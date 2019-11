Preço médio da gasolina varia 25% entre estado mais caro e mais barato

Coluna do Broadcast

Por Márcio Rodrigues

Em meio ao avanço recente nos preços dos combustíveis, o Amapá foi o Estado onde o consumidor pagou o menor valor médio, de R$ 4,01, pelo litro de gasolina comum em outubro. Na outra ponta, aparece o Acre, com uma média R$ 5,011 por cada litro do combustível, uma diferença de quase 25%, segundo levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, junto a cerca de 20 mil estabelecimentos em todo o Brasil. Na média de todo o País, o preço médio da gasolina comum foi de R$ 4,556 no mês passado, alta de 0,7% ante setembro.

Capitais. No levantamento por capital, Florianópolis apresenta o menor preço médio da gasolina (R$ 3,899), e o Rio de Janeiro, o maior (R$ 4,934). Florianópolis, por sinal, tem o único valor abaixo da casa dos R$ 4 em todo o levantamento, incluindo capitais, estados e regiões.

