Preço médio da refeição fora de casa subiu 27,33% nos últimos cinco anos

O valor médio gasto pelo brasileiro no almoço na rua cresceu em 27,33% nos últimos cinco anos, passando de R$ 27,36, em 2014, para R$ 34,84, em 2018, segundo levantamento da Ticket, marca de benefícios da Edenred Brasil. O período em que o trabalhador pagou mais caro para comer fora foi no triênio 2015-2017, com destaque para as regiões Centro-Oeste e Sul. A diferença entre o local com o menor e aquele com o maior índice de elevação de preços foi de 13,71%.

