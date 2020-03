Prédio comercial ‘triple A’ vai virar hospital com 200 leitos em São Paulo

Foto: Nilton Fukuda/AE

A operadora de planos de saúde para idosos Prevent Senior e a gestora de investimentos imobiliários VBI Real Estate fizeram um acordo e revisaram o contrato de locação de um prédio comercial na capital paulista para permitir que o imóvel seja transformado em um hospital com capacidade de receber 200 leitos para pacientes não emergenciais.

Primeira classe. A transformação será feita no Edifício Park Tower, localizado na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3.521, um imóvel do tipo “Triple A” – fachada espelhada, alto padrão de acomodação interna – que até então abrigava atividades administrativas. O contrato de locação foi fechado em 2019, tem 15 anos de duração, e previa estritamente uso comercial. A adaptação será mantida enquanto perdurar o caos no sistema de saúde.

Urgência. A Prevent Senior argumentou que a propagação rápida do coronavírus e o aumento do número de pacientes infectados na rede Sancta Maggiore, de propriedade da operadora, exigiu uma ampliação da capacidade de atendimento. Por sua vez, a VBI informou que se solidariza com a Prevent e defende que haja reorientação do setor produtivo para combater a doença.

