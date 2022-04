Prefeito da City londrina se reúne com bancos do País para discutir finanças verdes

De olho nos mercados de fintechs, finanças verdes e inovação tecnológica, o prefeito da City londrina, Vincent Keaveny, chega ao Brasil na semana que vem para encontros com representantes dos maiores bancos com atuação no País, fundos de pensão e da área de regulação do Banco Central. “Estes assuntos estão todos conectados”, afirmou em entrevista exclusiva ao Broadcast o mais novo administrador da região e que tem, na prática, uma função de embaixador internacional do setor de serviços financeiros.

Na agenda de quinta e sexta-feira (5 e 6 de maio) do prefeito, estão reuniões com Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, técnicos do Banco Central e executivos da área de fintechs. Todas ocorrerão em São Paulo. “A cidade foi escolhida porque é uma viagem focada nos negócios. Desta vez, não vamos a Brasília para encontros políticos e de governo”, disse, acrescentando que um de seus objetivos é fazer uma ponte entre atores dos dois países.

O prefeito da City salienta que o mercado de fintechs de Londres é o segundo maior do mundo, atrás de Nova York, e que US$ 38 bilhões foram destinados ao setor no ano passado. “É uma enorme soma. Pessoas estão vindo de todas as partes do mundo para começar a fazer negócios em escala em Londres, assim como em Nova York e Vale do Silício. Esses são lugares para se estar se você estiver procurando escala para seus negócios”, observou. Ele se disse surpreso com a grande quantidade de unicórnios no Brasil.

‘Finanças verdes são mercado-chave para o futuro’

Ao mesmo tempo em que promete passar a expertise da City nos negócios de fintechs para o mercado brasileiro, buscará atrair investimento dos fundos de pensão do Brasil. Principalmente na área de finanças verdes. “Este é o mercado-chave para o futuro. Temos que encontrar um caminho para mobilizar o mercado. Uma coisa que pretendo salientar é o custo de se fazer negócios que não são verdes, sustentáveis”, disse. “Acho que o Brasil tem uma tremenda fonte de recursos naturais. Vocês têm escopo para projetos de finanças verdes. Por isso queremos conversar com os bancos brasileiros”, continuou.

A City, que é o centro financeiro de Londres, vem tentando se tornar uma referência para os negócios sustentáveis. O maior mercado da Europa passa por uma grande transformação por causa da pandemia e do Brexit, como é chamada a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). De acordo com Keaveny, o surto teve mais impacto sobre os negócios locais do que a separação do bloco comum. O prefeito garantiu que a região no coração da capital britânica não perdeu, mas ganhou postos de trabalho desde o Brexit. Isso, segundo ele, graças à evolução tecnológica, que acabou gerando mais postos de trabalho do que os encerrados com a separação.

Pandemia causou mais estragos que Brexit

Para Keaveny, a maioria das instituições financeiras já promoveu os ajustes necessários ao Brexit. As expectativas eram que de 70 mil a 100 mil empregos seriam atingidos severamente com o divórcio, mas ele assegurou que “dezenas de milhares” de empregos foram criados com fintechs e outras atividades. “Não vimos um significativo impacto do Brexit na City porque a inovação tecnológica mais do que compensou esse movimento. Tudo hoje é sobre tecnologia da informação, e o Brexit é um problema analógico num mundo digital”, avaliou.

Já os estragos causados pela pandemia foram mais fortes. De acordo com ele, as consequências geradas pelo surto serão permanentes em todo o centro financeiro do mundo. “Pessoas estão indo de duas a três vezes por semana ao trabalho, então há uma reengenharia dos espaços, criação de locais colaborativos de trabalho”, citou.

De um centro vibrante e com muita movimentação de pessoas, a região chegou a parecer uma cidade fantasma durante o momento mais grave do surto. Agora, conforme o prefeito, a Square Miles voltou a mostrar a energia anterior, com um novo uso dos espaços da região e a procura por seus famosos bares e restaurantes para fechamento de negócios. “O que não mudou na City foi o fato de se sentar num bar ou restaurante e ter a conversa cara a cara para fechar um negócio.”

Outro impacto gerado com o coronavírus destacado pelo embaixador foi a diminuição do comércio internacional de bens e serviços. Apesar de não tratar diretamente das negociações entre o Reino Unido e o Mercosul (que corre de forma paralela às tratativas do bloco do Sul com a UE), Keaveny disse que o tema acabará sendo permeado com as instituições financeiras durante sua visita ao Brasil. “Sou um defensor de que mais comércio internacional de bens ou serviços é melhor para ambos os lados, pois isso faz a economia crescer. Temos que encontrar caminhos porque automaticamente isso melhora padrões e fazem companhias e países mais promissores ao redor do mundo”, observou.

Sobre a guerra no Leste Europeu, entre Rússia e Ucrânia, o prefeito da City ressaltou o empenho de Londres em atuar com sanções junto com outras comunidades internacionais. “Muitas vezes, foi uma decisão muito dura a ser tomada. Envolve muito dinheiro”, comentou. Ele evitou, no entanto, fazer uma análise sobre a decisão do Brasil de não apoiar sanções à Rússia. “A embaixada e a equipe do primeiro-ministro (Boris Johnson) com certeza estão fazendo estão fazendo esse trabalho com o Brasil para que se junte às sanções internacionais.”

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 26/04/22, às 09h22.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com