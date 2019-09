Prefeito de SP pede sigilo sobre piloto para uso de cartões em ônibus

Empresas que participam do projeto-piloto da prefeitura de São Paulo para permitir o pagamento das tarifas de ônibus por aproximação de telefones celulares e cartões foram surpreendidas com um pedido de auxiliares do prefeito Bruno Covas (PSDB). A solicitação foi para que não fosse divulgada a iniciativa antes do anúncio oficial feito pelo tucano na manhã de ontem. A percepção é que Covas quer ser o “dono” do projeto e pretende utilizá-lo em sua plataforma de campanha à reeleição em 2020. Procurada, a Prefeitura de São Paulo não respondeu à Coluna até a publicação desta nota.