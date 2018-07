Prefeitura de Uberlândia se torna primeira financeiramente digital

A prefeitura de Uberlândia, cidade do Estado de Minas Gerais, acaba de se tornar a primeira financeiramente digital. O Social Bank, fintech de pagamento digital, firmou parceria com a prefeitura para disponibilizar serviços bancários digitais para empresas, poder público e cidadãos, como pagamentos de contas, saques e transferências gratuitas e empréstimos entre pessoas. Uberlândia é o quarto município do Brasil com maior concentração de startups por habitantes.

