Prêmios de seguros cibernéticos crescem 72% até setembro

O volume de prêmios dos seguros cibernéticos segue em alta no País. Os negócios no setor movimentaram R$ 26,6 milhões em prêmios acumulados até setembro, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep). É um crescimento de 72,5% em relação ao mesmo período de 2019, quando o ramo passou a ser operado no Brasil.

Vida em alta. No segmento de pessoas, o destaque foi o crescimento dos seguros de vida. As receitas acumuladas do ramo chegaram a R$ 14,6 bilhões até setembro. A marca supera em 11,7% o volume arrecadado no mesmo período de 2019, de R$ R$ 13,08 bilhões.

