Presidência da Cateno, de BB e Cielo, está vaga

O comando da Cateno, de Banco do Brasil e Cielo, está disponível. O presidente da companhia, Júlio César de Oliveira, vindo do BB, deixou a empresa. Seu substituto ainda não foi escolhido. A indicação deve ser feita a partir de uma decisão colegiada de Cielo e BB.

Vale lembrar. Focada na gestão das operações de cartões do BB, a Cateno é resultado de uma joint venture firmada entre o banco e a adquirente, em 2014, e que avaliou a empresa na época em R$ 11,6 bilhões. Para deter 70% da Cateno, a Cielo desembolsou R$ 8,1 bilhões. Os outros 30% ficaram com o BB. Como o sentido da operação nunca ficou muito bem explicado, o que dizem é que foi feita, principalmente, para gerar recursos ao governo, na época de Dilma Rousseff, por meio do maior pagamento de impostos por parte do BB. A cifra teria sido de cerca de R$ 5 bilhões.

E o futuro. A ideia inicial dos sócios sempre foi a de atrair mais empresas interessadas que querem processar seus cartões, incluindo outros bancos. Agora, a Cateno deve intensificar a busca por novos parceiros. A nova gestão da Cielo quer aumentar sua escala, buscando sair do universo do BB. Procurado, BB não retornou. A Cielo informou que, a partir do seu novo posicionamento, “a Cateno assume, daqui em diante, uma posição relevante no sentido de ampliar a atuação estratégica na prestação de serviço junto a outros bancos”.