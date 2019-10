Presidente da Cielo encarna vendedor de maquininha por um dia

Coluna do Broadcast

O presidente da Cielo, Paulo Caffarelli, ao lado dos sete vice-presidentes e diretores da companhia, tiveram uma sexta-feira um tanto quanto diferente do habitual. Os executivos foram vendedores por um dia e acompanharam funcionários da empresa em visitas a estabelecimentos comerciais e agências bancárias. Sentiram, assim, na pele o que o esquadrão da líder do setor passa diariamente diante da quantidade de maquininhas existentes no mercado brasileiro para conquistar, reter e recuperar clientes.

Olha a onda. Batizada de Onda Azul, numa alusão à cor da Cielo, a iniciativa abrangerá mais de 450 funcionários que não são das equipes comerciais. O propósito é que os colaboradores entendam a rotina dos vendedores e reflitam sobre como, dentro de suas áreas, podem ajudá-los. Caffarelli visitou lojas do centro de São Paulo nesta sexta-feira ao lado do farmer – profissional que fiscaliza a satisfação dos clientes da Cielo – Fernando Neves.

Contato: colunabroadcast@estadao.com