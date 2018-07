Presidente da Petrobrás se encontra com CEO da LyondellBasell

O presidente da Petrobrás, Ivan Monteiro, esteve na semana passada com o CEO da LyondellBasell, Bhavesh V. Patel, conhecido como Bob, em Washington. O encontro ocorre em meio às negociações exclusivas da Odebrecht com a holandesa para a venda de sua fatia na Braskem. No entanto, a ida de Monteiro a Washington não teria sido para tratar da fatia da Petrobrás na petroquímica, mas, sim, uma reunião de apresentação. Além disso, ele não teria se deslocado do Brasil até os Estados Unidos somente para conhecer Bob Patel, uma vez que não era o único compromisso na terra do Tio Sam.

Será? Há uma expectativa no mercado em torno da possibilidade de a Petrobrás acompanhar as condições firmadas entre Odebrechet e LyondellBasell no âmbito da venda da Braskem. Como já manifestou o interesse em se desfazer de sua fatia na petroquímica, a expectativa maior é de que exerça o tag along, que estende aos acionistas minoritários o direito de venderem suas ações pelo mesmo preço pago aos controladores.