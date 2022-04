Presidente da Petrobras segue cartilha do governo e posta dia a dia no Insta

Desde que assumiu a presidência da Petrobras, em meados de abril, José Mauro Coelho parece estar seguindo a cartilha do presidente Jair Bolsonaro, ao investir na comunicação da estatal com a sociedade, seja em visitas a Brasília ou na distribuição de vales para botijões de gás em comunidades no Rio de Janeiro. Tudo devidamente registrado no Instagram pessoal do executivo, numa série que se inicia com a postagem do valioso crachá verde e amarelo da companhia.

Cinco dias após sua posse, Coelho informou pela rede social que participou de uma série de encontros com autoridades para debater assuntos estratégicos relacionados à Petrobras e ao desenvolvimento do País, entre eles o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do Meio Ambiente, Joaquim Leite. A falta de marketing da empresa sobre suas ações sociais foi um dos motivos da insatisfação de Bolsonaro com Joaquim Silva e Luna. Em sua gestão em Itaipu, anterior à da Petrobras, o general conseguiu ser bem sucedido na comunicação com a população local.

Coelho já fez até distribuição de vale gás a população carente

À frente da estatal, Silva e Luna não conseguiu repetir o desempenho e levou cartão vermelho, substituído por Coelho, profissional com grande entrada nos gabinetes de Brasília e que avança agora em iniciativas mais populares. Uma delas foi a distribuição de vales para compra de gás de cozinha e cartões alimentação para a população carente de Duque de Caxias, bairro onde a empresa tem uma das mais importantes refinarias, a Reduc. O executivo fez fotos na comunidade e deixou tudo registrado em seu perfil pessoal no Instagram.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 29/04/22, às 13h58.

