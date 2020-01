Presidente do Credit Suisse vê ‘otimismo duradouro’

O presidente do Credit Suisse, José Olympio Pereira, vê no Brasil e nos investidores estrangeiros um clima de otimismo, que desta vez deve ser duradouro, diferente do ano passado, quando o governo não conseguiu fazer a economia decolar e frustrou até mesmo os mais animados. Entre ontem e hoje, o banco suíço foi ponte de quase sete mil encontros entre empresas e investidores no 2020 Latin America Investment Conference, tradicional evento do banco no País. No total, o encontro atraiu 2.800 participantes.

Com a palavra. “Estamos vivendo um clima de otimismo de novo, mas temos muito mais confiança de que o crescimento de 2020 vai ser de fato 2,5%, o dobro de 2019. Na nossa expectativa, o sentimento de otimismo vai ser duradouro ao longo do ano e é isso que temos ouvido dos investidores”, afirmou o presidente do Credit à Coluna do Broadcast.

Nova ala. Tradicional agenda do banco suíço no País, desta vez, o evento contou ainda com uma arena de startups. Foram 33 novatas que puderam contatar investidores e caçar parcerias com companhias consolidadas.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter