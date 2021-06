Presidente do iFood entra para o conselho de inovação da XPRIZE, na Califórnia

O presidente do iFood, Fabricio Bloisi, ganhou um assento no conselho de inovação da XPRIZE, organização sem fins lucrativos, com sede na Califórnia, que fomenta novas tecnologias para resolver os grandes desafios da humanidade. Liderada por Peter Diamandis, da Singularity University, a organização quer criar e catalisar novas maneiras de zerar as emissões de dióxido de carbono e aumentar o conhecimento do ecossistema da floresta tropical e da biodiversidade, além de expandir o uso da inteligência artificial.

A XPRIZE tem o apoio de empresas globais como Fundação Elon Musk, Google, IBM Watson. Bloisi é o único brasileiro no conselho.

Em 22 de abril, a Fundação Musk, braço filantrópico de Elon Musk e a XPRIZE, lançaram o maior prêmio da história, de mais de US$ 100 milhões, voltado à remoção de carbono. Agora, buscam projetos de grande escala que extraiam e armazenem dióxido de carbono da Terra, reequilibrando as emissões globais.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 09/06, às 16h40.

