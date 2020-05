Presidentes de companhias se reúnem para falar de mundo pós-pandemia

Presidentes de companhias instaladas no Brasil vão se reunir amanhã – virtualmente, é claro – para discutir o mundo pós-pandemia do novo coronavírus. O encontro é organizado pelo Conselho de Líderes do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), que reúne os principais executivos de 60 grupos empresariais do país, com faturamento que representa cerca de 45% do Produto Interno Bruto (PIB) e responsáveis por mais de 1 milhão de empregos diretos no Brasil. Serão uma série de reuniões que farão parte do processo de elaboração da publicação Visão 2050, que será lançada no final do ano. Nas conversas o foco será o futuro do capitalismo, trabalho e renda. Nesse primeiro encontro estão com presenças confirmadas o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, André Araujo, da Shell, e Solange Ribeiro, da Neoenergia.