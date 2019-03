Presidentes de seguradoras estão menos preocupados com o futuro do setor

Grandes executivos do mercado global de seguros estão menos preocupados com o futuro do setor. Em 2018, 51% dos maiores líderes dessa indústria disseram estar “extremamente preocupados” com a velocidade das mudanças tecnológicas, fatia que caiu para 31% neste ano, mostra um levantamento feito pela PwC com 140 CEOs de seguradoras. As mudanças no comportamento dos consumidores, que preocupavam 31% dos líderes da indústria no ano passado, agora tiram o sono de 21% deles.

