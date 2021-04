Prestação dos imóveis cai, mas menos brasileiros conseguem comprá-los

Apesar de as parcelas do financiamento estarem mais em conta, menos brasileiros conseguem comprar imóveis de médio-alto e alto padrão. É o que mostra estudo do DataZAP, braço de inteligência imobiliária de ZAP+. Chamado de affordability, ou “comprabilidade”, o levantamento mostra que o impacto da pandemia na renda das famílias. O economista da DataZAP, Danilo Igliori, diz que, mesmo com a baixa histórica da Selic e das taxas de financiamento que resultam em parcelas mais acessíveis, houve queda na quantidade de pessoas com capacidade de arcar com o custo de imóveis de médio-alto e alto padrões.

No modelo de estudo da DataZAP, todas as categorias de imóveis apresentaram queda no preço da primeira parcela e ficaram mais acessíveis na comparação entre o terceiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2019. Para examinar a renda familiar, a simulação usou os dados de renda disponíveis na Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) dos últimos anos.

