Prestadora de serviços 24 horas mexicana cresce 42% no Brasil em 2018

Com a prestação de serviços 24 horas para montadoras, seguradoras, bancos, emissoras de cartões de crédito, varejo e redes de conveniência, a mexicana Ike Assistência Brasil aumentou o número de funcionários no País em 17% no ano passado, chegando a 350 pessoas. Desse total, 64% são mulheres. Para este ano, a expectativa é chegar a 460 empregados. Além de assistência 24 horas, a empresa presta serviços de concierge e terceirização de processos de negócios e faturou US$ 500 milhões no mundo, no ano passado.

Tecnologia A Ike não revela seu faturamento local, mas diz que a alta foi de 42% no Brasil, em relação a 2017. A empresa planeja investir US$ 2 milhões em tecnologia para aumento de eficiência e interação no atendimento ao cliente em 2019, com o objetivo de atingir a meta de nova alta de 26% na receita. (Cristiane Barbieri)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+