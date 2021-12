Prevenção a crimes financeiros deve custar US$ 4,2 bi no País este ano

O custo das empresas para prevenirem crimes financeiros no Brasil deve chegar a US$ 4,2 bilhões neste ano, o equivalente a R$ 23,3 bilhões, de acordo com pesquisa da LexisNexis Risk Solutions, empresa de análise de riscos. Os gastos com políticas de compliance (conformidade) contra crimes financeiros no País, crescerão US$ 268 milhões (R$ 1,5 bilhão) neste ano, e serão os maiores da América Latina. Para a região como um todo, projeta-se desembolso de US$ 6,9 bilhões (R$ 38,5 bilhões).

Por aqui, a pesquisa entrevistou 51 empresas financeiras – foram 260 na América Latina. As áreas jurídica e contábil e de varejo foram apontadas como as de maiores riscos de lavagem de dinheiro no País, com 76% e 70% das respostas. O e-commerce e os serviços imobiliários ficaram com 52% cada.

A transição tecnológica é fonte de boas e más notícias, de acordo com o estudo. Por um lado, uma minoria das instituições (41%) que investiram em tecnologia viram cair sua capacidade de combater crimes envolvendo pagamentos digitais, número menor que o observado nas que não investiram (66%). Mas a maior digitalização, por outro lado, ampliou as possibilidades de crimes, graças a golpes envolvendo criptomoedas, por exemplo.

