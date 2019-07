Previ vendeu mais do que previa em Neoenergia por regra do Novo Mercado

O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, vendeu mais ações do que previa inicialmente no IPO da Neoenergia. A operação foi desenhada para promover a saída do Banco do Brasil do ativo, mas para o cumprimento das regras do Novo Mercado, segmento com as mais elevadas regras de governança corporativa da B3, a Previ teve que ampliar a fatia que colocou à venda. Pelas regras em vigor, para uma empresa poder ter suas ações listadas no Novo Mercado e ao mesmo tempo ter em circulação ao menos 15% dos papéis, o IPO deve movimentar um valor superior a R$ 3 bilhões.

O Banco do Brasil vendeu 9,34% na Neoenergia e zerou sua posição. Considerando a colocação integral do lote suplementar, a Previ reduzirá sua participação de 38,21% para 30,29% e a espanhola Iberdrola, a controladora, foi de 52,45% para 50%. A porcentagem de ações em circulação no mercado deverá ficar entre 17% e 19% (a depender do lote suplementar). Depois dessa venda, a Previ concedeu um período maior de lock-up (restrição) para a venda de suas ações. Ao invés dos tradicionais seis meses, o período de restrição para o fundo de pensão será de um ano.

Flexível. A possibilidade de um “free float” de 15% foi aberta após a reforma das regras do Novo Mercado. Antes, a obrigação era de que o porcentual de ações em circulação das empresas listadas fosse necessariamente de 25%, e caso a empresa ficasse desenquadrada era dado um prazo para a adequação.(com Luciana Collet)

